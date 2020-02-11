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Cem Yılmaz'a sevgilisi ile arasındaki yaş farkı soruldu

Ünlü komedyan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile arasındaki yaş farkı sorusuna esprili bir yanıt veridi.

İHA | 11.02.2020 - 17:37..
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, İstanbul'da katıldığı bir programda yine katılımcıları esprileriyle güldürdü.

Yılmaz’ın açıklamalarının içerisine zaman zaman ince mesajlar koyarak göndermelerde bulunması salonda katılımcıların kahkaha atmasına neden oldu.

Cem Yılmaz’dan muhabire: Nüfus müdürlüğünden misin VİDEO

"ÇOK ŞAHANE BİR HAYATIM VAR"

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile geçirdiği Atina tatili için “Harika geçti. Çok şahane bir hayatım var” dedi.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI SORULDU

Bir muhabirin “İbrahim Selim’in programında bir açıklamanız vardı Jennifer Lawrence 29 yaşında bana küçük gelir ama Serenay Hanım 28 yaşında” sorusuna ise “Sen nüfus müdürlüğünden misin” diye karşılık verdi.

Cem Yılmaz'a sevgilisi ile arasındaki yaş farkı soruldu

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