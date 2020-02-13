Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli'ye gönderme

Defne Samyeli ile olan ilişkisini bir anda bitiren Cem Yılmaz, katıldığı bir programda “Serenay'a dalıp gidiyorum.” diyerek, Sarıkaya'ya aşk itirafında bulunmuştu.

ATİNA'DA AŞK TATİLİ

Cem ve Serenay, kısa süre sonra Atina'da birlikte görüntülendi. Romantik bir tatil yapan çift, Atina'dan ayrı ayrı döndü ama aşkı kabullendi.

Samyeli ise yaptığı açıklamada, aldatıldığı iddialarını doğruladı. Samyeli, “Mazur görün. Bilmiyormuşum, görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Konduramamıştım. Ama işini sağduyuyla yapan gazeteciler yapmış meğerse o haberi.” diyerek aldatıldığını itiraf etti.

"ALLAH'IM SEN BİZİ DOSTLARDAN KORU"

Samyeli'nin üstü kapalı ihanet iması ve “Konduramadım” açıklamasının ardından Cem Yılmaz, Twitter'da “Biz düşmanları biliyoruz Allah'ım, sen bizi dostlardan koru!” notu ile dikkat çekici bir video paylaştı.

Cem Yılmaz'ın yaptığı video paylaşımı ViDEO