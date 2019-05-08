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Cem Yılmaz'dan kendisini eleştiren takipçilerine yanıt

Cem Yılmaz, İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin paylaşımına tepki gösteren takipçilerine cevap verdi.

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 08:30..
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Cem Yılmaz'dan kendisini eleştiren takipçilerine yanıt

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimini iptal kararına gösterdiği tepki sonrası bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirileriyle karşılaştı. Yılmaz, “Size bazı ibretlik insanlar sunayım” başlığıyla bu yorumları paylaştı.

"SİYASETTEN HİÇ HOŞLANMAM"

Yılmaz yapılan yorumlara “Ben vatanını, milletini seven sade bir vatandaşım ? Siyasetten de hiç hoşlanmam Sen bir adayı seversin, ben öbür adayı severim .. öyle değil mi güzel kardeşim ( tane tane anlat cem abi ) Sen “bazı” insanları seversin, ben “herkesi “severim….Belki de farkımız budur?” paylaşımıyla cevap verdi.

VAKIF İÇİN SAHNEYE ÇIKMIŞTI

Cem Yılmaz 5 gün öncesinde Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri Malülleri Dul ve Yetimlerinin Eğitim ve Yardım Vakfı’nın yararına sahneye çıkmış ve geceden toplanan paralarla 100’ün üzerinde çocuğunun yıllık üniversite eğitim bursunu karşılamıştı.

Cem Yılmaz'dan kendisini eleştiren takipçilerine yanıt

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