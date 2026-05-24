MHP kökenli vekillerden CHP Genel Merkezi önünde Gündoğdu Marşı

CHP'de mutlak butlan krizi...

CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının, tedbirli olarak alındığı belirtildi.

Kararın açıklanmasının ardından partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden görevinin başına döndü.

Ancak CHP'de bazı partililer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesini istemiyor.

MHP KÖKENLİ VEKİLLERDEN PARTİ ÖNÜNDE MARŞ

Geçmişte milliyetçi partilerde yer alan, 2025 yılında CHP’ye geçen Cemal Enginyurt, Adnan Beker ve Ümit Dikbayır, CHP Genel Merkezi önünde Gündoğdu Marşı'nı söyledi.

BAĞIRARAK SÖYLEDİLER

Vekillerin, "Yolumuz devrim yolu gelin kardaşlar gelin" "Yurdumuza faşist dolmuş, vurun kardaşlar vurun" sözlerini bağırarak söylemeleri dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL, GRUP BAŞKANI SEÇİLDİ

Öte yandan Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP'nin kapalı grup toplantısında Özel, CHP'nin grup başkanlığına aday oldu.

Toplantıda yapılan seçim sonrasında da Özel, grup başkanı olarak seçildi.

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği