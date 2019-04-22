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Cemal Enginyurt Tanrı Dağları'nda uludu

En büyük ahdini gerçekleştirdiğini söyleyen MHP'li vekil, uluduktan sonra, "Tanrı Türk’ü korusun ve yüceltsin." dedi.

Haber Merkezi | 22.04.2019 - 09:52..
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Cemal Enginyurt Tanrı Dağları'nda uludu

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gittiği Kazakistan’ın güneyinde yer alan Tanrı Dağları’nda bozkurt gibi uludu.

AHDİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM

Enginyurt ulumadan önce, “Türk milliyetçisi olarak, bir Türkçü olarak, Tanrı Dağı’ndan bozkurt ulumasını bütün dünyaya duyurmak, benim için en büyük hayaldi. Ahdimi gerçekleştiriyorum” diyerek iki kez bozkurt gibi uludu.

TANRI TÜRKÜ KORUSUN

Enginyurt konuşmasını, “Bütün bozkurtlara selam olsun. Tanrı Türk’ü korusun ve yüceltsin.” diyerek sonlandırdı.

Cemal Enginyurt Tanrı Dağları'nda uludu ViDEO

AKILLARA BAHÇELİ'NİN TEPKİSİ GELDİ

MHP'li vekilin videosu, yıllar önce Devlet Bahçeli'nin bir ziyaret sırasında bir ülkücünün ulumasına tepki göstermesini akıllara getirdi. Bahçeli, aracına geçerken bir ülkücünün uluması üzerine, "Şu anda senin yaptığın bu hareketin ne manası var. Artık ocak dışısın." demişti.

Cemal Enginyurt Tanrı Dağları'nda uludu

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