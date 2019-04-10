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Cemal Kamacı: 74 yaşımda her sabah 250 şınav çekerim

Eski Avrupa şampiyonu boksör Cemal Kamacı, gençlere spor yapmaları tavsiyesinde bulun

AA | 10.04.2019 - 01:13..
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İçişleri Bakanlığının desteğiyle Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonunca gerçekleştirilen "Ortaöğretim Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Hakkında Uyarılması ve Spora Yönlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen seminerin üçüncüsü, Kocaeli'de yapıldı.

İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesindeki seminere, eski Avrupa şampiyonu boksör Cemal Kamacı da katıldı.

Cemal Kamacı: 74 yaşımda her sabah 250 şınav çekerim

CEMAL KAMACI: "SİGARA İÇMEYİN GENÇLER"

Kamacı, yaptığı konuşmada, spor hayatı boyunca en büyük kazancının sağlık ve sıhhat olduğunu dile getirdi.

"Gençler sigara içmeyin. Sigara haramdır." diyen Kamacı, "Ülkemizde 21 milyon insan sigara içiyor. Her sene 5 milyar doların üzerinde sigaraya para harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cemal Kamacı: 74 yaşımda her sabah 250 şınav çekerim

"GEÇİCİ HAZLAR FELAKETTİR"

Proje koordinatörü Dr. İlkay Kılıç, gençlerle yaptıkları çalışmaların kendilerine mutluluk verdiğini ve 43 ilde bu projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Ana amaçlarını, sloganlarında belirttikleri gibi "Bağımlı köle olacağına özgür sporcu ol." şeklinde dile getiren Kılıç, "Sizi hayattan kopartacak bu şeylere karşı beraber mücadele edebiliriz. Unutmayın ki gelip geçici hazlar her zaman kişiyi felakete sürükler." değerlendirmesinde bulundu.

Cemal Kamacı: 74 yaşımda her sabah 250 şınav çekerim

Psikolojik danışman psikoterapist Melek Arıcı ise öğrencilere madde bağımlılığı konusunda bilgi verdi ve stresle başa çıkmanın yollarını anlattı.

Etkinliğe katılan milli karateci Ömer Özer ve milli buz pateni sporcusu Burak Demirboğa, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Etkinlik sonunda Kamacı ve milli sporculara plaket takdim edildi.

Cemal Kamacı: 74 yaşımda her sabah 250 şınav çekerim VİDEO

Cemal Kamacı: 74 yaşımda her sabah 250 şınav çekerim

Cemal Kamacı: 74 yaşımda her sabah 250 şınav çekerim

Cemal Kamacı: 74 yaşımda her sabah 250 şınav çekerim

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