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Kaşıkcı cinayeti: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

BAE istihbaratından iki kişi İstanbul'da gözaltına alındığı ve sorgulandığı bildirildi.

REUTERS | 19.04.2019 - 14:49..
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İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk faaliyeti yürüten iki istihbarat ajanının pazartesi günü gözaltına alındığı açıklandı.

AJAN OLDUKLARINI İTİRAF ETTİLER

Reuters'ın Türk yetkililere dayandırarak duyurduğu son dakika haberine göre, yakalanan BAE'li iki ajandan birinin, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetiyle ilişkisi olup olmadığı araştırılıyor.

Aktarılan son bilgiye göre, gözaltına alınan ajanların, BAE adına Arap milletleri için casusluk yaptıklarını itiraf ettikleri bildirildi. .

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