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Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

AA | 16.11.2018 - 14:03..
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Fatih Camii’nde düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı. Cemal Kaşıkçı için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

GAZETECİ ARKADAŞLARI DA KATILDI

Cenaze namazına, Kaşıkçı'nın dünyanın farklı ülkelerinden gelen gazeteci arkadaşları da katıldı.

Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı

BİRÇOK YERDE KILINDI

Öte yandan, Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un yanı sıra Cemal Kaşıkçı için Mekke, Londra, Paris, Washington, İslamabad, Jakarta, Rabat, Tunus, Kuveyt gibi dünyanın dört bir yanındaki birçok şehirde gıyabi cenaze namazları kılınacağını bildirdi.

Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı

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