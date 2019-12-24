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Cemal Kaşıkçı'nın oğlu adaletin yerini bulduğuna inanıyor

Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 5 kişi hakkında idam cezası, 3 kişi hakkında hapis cezası verildi. Kaşıkçı'nın oğlu, karardan memnun kaldı.

Haber Merkezi | 24.12.2019 - 09:18..
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Cemal Kaşıkçı'nın oğlu adaletin yerini bulduğuna inanıyor

Suudi Arabistan yönetiminden verilen talimatlarla İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında devam eden soruşturmadan karar çıktı.

Suudi yargısı, 5 kişi hakkında idam kararı alırken 3 kişiye de hapis cezası verdi. Olaya kapatmak için alınan kararlara dünyadan tepkiler geldi.

Öyle ki; dönemin Suudi Arabistan Konsolosu hakkında hiçbir ceza verilmedi.

CEMAL KAŞIKÇI'NIN OĞLU MUTLU

Cinayetin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya gelerek babası için tazminat, maaş ve villa alan Salah Kaşıkçı, karardan memnun kaldı.

Salah Kaşıkçı, "Adalet yerini buldu, mutluyum" ifadelerini kullandı.

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