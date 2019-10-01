Cemal Kaşıkçı'nın oğlunun yargıya güveni tam

Suudi Arabistan yönetimi tarafından verilen emir sonucu vahşice katledilen Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, Suud yargısına güveninin tam olduğunu açıkladı.

Salah Kaşıkçı, “Sevgili babamı kaybetmemizin üzerinden bir yıl geçti. Daha önce de söylediğim gibi Suudi Arabistan yargısının adaleti sağlayacağına ve bu korkunç suçun faillerini cezalandıracağına inancım sonsuz. Ben de babam gibi vatana ve onun yöneticilerine sadık kalacağım” ifadelerini kullandı.

PARAYLA UNUTTURDULAR

Prens Selman'ın cinayetteki sorumluluğunu itiraf etmesine rağmen gelen bu açıklama, Cemal Kaşıkçı'nın çocuklarının aldığı maaş, tazminat ve villayı getirdi.

Bilindiği üzere, Cemal Kaşıkçı'nın 4 oğluna kan parası olarak on milyonlarca liranın ödendiği ortaya çıkmıştı.

Hediye edilen villaların değerinin ise 4 milyon dolar olduğu biliniyor.