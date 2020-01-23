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Cemevleri ibadethane olsun önergesi Meclis'te

CHP, cemevlerinin ibadethane olması için çalışmalarını sürdürürken, konuyu Meclis'e taşıdı.

Haber Merkezi | 23.01.2020 - 15:40..
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Cemevleri ibadethane olsun önergesi Meclis'te

CHP'nin cemevleri ibadethane olsun ısrarı sürüyor...

İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclislerinde alınan kararlarların ardından, cemevlerine ilişkin bir girişim de TBMM gündemine geltirildi.

Cemevleri ibadethane olsun önergesi Meclis'te

Cemevlerine ibadethane statüsü tanınması için CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban tarafından, Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi verildi.

"CEMEVLERİ İBADETHANEDİR"

Alevi-Bektaşi toplumunun ibadethane olarak cemevlerini seçtiğini kaydeden Alban, eşitlik ilkesi ve demokrasinin gereği olarak cemevlerine yasal statü tanınması gerektiğini vurguladı.

Cemevleri ibadethane olsun önergesi Meclis'te

Alban, “Cemevlerinde Yüce Allah’ın ismi anılmakta, ona dua edilmektedir. Allah’ın anıldığı, toplu olarak ona dua edildiği yerler ibadethane ise cemevleri de birer ibadethanedir. Bunun aksini söyleyerek tartışma çıkarmak kimsenin haddi değildir.” diye konuştu.

Cemevleri ibadethane olsun önergesi Meclis'te

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