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Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyeliği davetini kabul etti.

Detay Haber | 29.05.2019 - 00:23..
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Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, "millete ve devlete hizmeti geçmiş", "bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla" oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu'na, hayatta olan tüm Meclis Başkanlığı ve Meclis Başkanvekilliği yapmış isimler davet edildi.

CEMİL ÇİÇEK, "BEN DE VARIM" DEDİ

Bunların arasında dikkat çeken isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı Cemil Çiçek.

Cemil Çiçek, yaklaşık 40 yıllık siyasi kariyerinde halen makam sahibi olabilen ender politikacılardan biri oldu.

Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

CEMİL ÇİÇEK KİMDİR?

15 Kasım 1946'da Yozgat'ta doğdu. Babasının adı Hacı Ahmet, annesinin adı Meliha'dır. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Avukat olarak çalıştı. Yozgat Belediye Başkanlığı yaptı.

Anavatan Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyesi oldu.

18. Dönem Yozgat, 20, 21, 22. Dönem Ankara Milletvekili. 18 ve 20. Dönem'de (Turgut Özal, Yıldırım Akbulut ve Mesut Yılmaz hükümetlerinde) Devlet Bakanlığı, 22. Dönem'de (Recep Tayyip Erdoğan hükümetinde) Adalet Bakanlığı yaptı.

23. Dönem'de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevine atandı.

4 Temmuz 2011 günü TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda Cemil Çiçek, 322 oyla TBMM Başkanı seçildi. Çiçek, TBMM'nin 25. Başkanı oldu.

İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilen Çiçek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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