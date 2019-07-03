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Cemil Çiçek'e 'maaşlara zam' polemiği soruldu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, polemiklere neden olan maaşa zam iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 03.07.2019 - 07:45..
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Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Cemil Çiçek, 'Size zam yapıldı mı' sorusuna şu ifadelerle cevap verdi:

"Şu ana dek resmi bir toplantı yapılmadı. Bazı arkadaşların bir araya geldiği ortamda da vallahi maaş falan konuşulmadı. Maaşı belirlemek zaten bizim yetkimizde değil."

Cemil Çiçek'e 'maaşlara zam' polemiği soruldu

"CENAZEYE KATILDIM DİYE NE DEDİKODULAR YAPTILAR"

Cemil Çiçek, bazı isimlerin, AK Parti'den ayrılarak olası yeni parti oluşumlarında yer almamaları için bu kurula seçildiği söylemlerini de yorumladı:

"Bu tür tartışmalar ilk defa çıkmıyor. Benzer dönemlerde, benzer fikirler söylenir. Bazıları iyi niyetle yapar. Bazıları hem nalına hem mıhına vurur. Ancak bazıları tamamen kötü niyetlidir. Arkadaşım, hemşehrim Haşim Kılıç'ın annesinin cenaze törenine katıldım diye ne dedikodu yaptılar. Burada bizlere önemli bir görev ve sorumluluk atfediliyor. İş değil maaş konuşuluyor. Biz zaten zaman zaman bu işi yapıyor, önemli konulardaki görüşlerimizi en üst seviyede iletiyorduk."

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