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Cemil İpekçi: Hadise gündeme gelmek için dekolte giyer

Cemil İpekçi, Hadise için polemik çıkartacak sözler söyledi.

Haber Merkezi | 08.10.2019 - 07:49..
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Cemil İpekçi: Hadise gündeme gelmek için dekolte giyer

Ünlü modacı Cemil İpekçi, daha öncede polemik yaşadığı şarkıcı Hadise'nin sürekli dekolteli kıyafetler giymesini eleştirdi.

"NASIL GÜNDEMDE KALDIĞIN ÖNEMLİ"

Ünlü modacı, Hadise ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanarak, "Hadise gündeme gelmek için çok dekolte giyiyor.Ben bunun taraftarı değilim. Çünkü iyi sesi olan ve iyi bir şarkıcı sınırı olması gerekiyor. Avrupa'da Beyonce filan var ama Beyonce çarşaf giyse sesi onun önüne geçiyor. Hadise seviyor ortada olmayı. Allah'tan üstümden gitti. Hadise için gündemde olmak çok önemli. Ama bana kalırsa nasıl gündemde kaldığın daha da önemli." ifadelerini kullandı.

Cemil İpekçi: Hadise gündeme gelmek için dekolte giyer

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