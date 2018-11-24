Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk olan Cemil İpekçi, Andımız tartışması hakkındaki düşüncelerini belirtirken şunları söyledi:

"Andımız okunurken aklıma hep Türk ırkı gelmiştir. Sonuçta bir çok etnik kökenden gelen insanlarımız var. O ırka mensup olmayan birinin Türküm demesi ayrı bir şey. Türklük bir vatanın ismiyse tamam, ama bir üst ırk olarak görülmesi yanlış.

"KEŞKE ANADOLU CUMHURİYETİ OLSAYDI"



Ülkemizin adı Türkiye, ama keşke Anadolu Cumhuriyeti olsaydı, belki de bu kadar kavga yaşanmazdı. Atatürk o dönem olması gerekeni yapmış olabilir. Ancak şimdi baktığımızda ülkenin adı farklı olsaydı, belki de Kürtler bu kadar isyan etmeyecekti."

Cemil İpekçi: Keşke adımız Türkiye olmasaydı