Cenaze yolunda kaza: 1 ölü 5 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinin farklı bölgelerinde meydana gelen 6 patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı tatili öncesi, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ek seferler dahil tüm otobüs hatlarının dolu olduğu belirtildi.

İstanbul'da ek seferler için bile otobüs kalmadı

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Sağlık Bakanlığı 'Sağlıklı Bayram Sofrası' hazırladı

Sağlık Bakanlığınca, ramazanın ardından yeterli ve dengeli beslenme için neler tüketilmesi gerektiğini gösteren yiyeceklerin yer aldığı örnek bir sofra hazırlandı.