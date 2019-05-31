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Cenaze yolunda kaza: 1 ölü 5 yaralı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA | 31.05.2019 - 00:15..
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İstanbul'dan Samsun'un Alaçam ilçesine giden Mustafa Kara idaresindeki 34 BY 0124 plakalı otomobil, Hanönü ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan Ramazan Aydın (46) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile beraberindeki Özcan Şen, Şükrü Gümüş, Dilek ve Nazlı Kara yaralandı.

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü 5 yaralı

Ambulanslarla Taşköprü ve Kastamonu Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Devrilen araçtaki kişilerin Samsun'un Alaçam ilçesinde bir yakınlarının cenazesine gittikleri öğrenildi.

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü 5 yaralı

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