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Cenazede askere şemsiye tutan kadın konuştu

şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenaze töreninde, nöbet tutan Mehmetçiğe şemsiye açan ve Türkiye'nin takdirini kazanan Serap Abbasoğulları, yaşadıklarını anlattı.

AA | 02.03.2020 - 16:32..
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Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 kahraman askerimiz şehit olmuş, 32 askerimiz de yaralanmıştı.

Saldırının ardından tüm türkiye kenetlendi ve şehitlerine son görevini yerine getirmek üzere cenazelere katıldı.

Kahraman şehitlerimizden biri olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenazesi de memleketi Hatay'dan kaldırıldı. Burada da vatandaşların yoğun katılımı vardı. Yağmur altında düzenlenen cenaze töreninden sonra şehidimiz toprağa verildi.

Cenazeden geriye ise, şehit yakınlarının acısı ve, görevli bir askerimize şemsiye tutan Serap Abbasoğulları'nın (34) gurur verici görüntüleri kaldı.

Cenazede askere şemsiye tutan kadın konuştu VİDEO

Komşu mahalleden şehit cenazesine gelen Abbasoğlu, çatıda yağmur altında nöbet tutan askere, şemsiye tutarak ıslanmasını önlediği o anları anlattı.

"O AN KENDİMİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

O sırada çok şiddetli sağanağın olduğunu ve yakınında duran askeri fark ettiğini belirten Abbasoğulları, "Tören sırasında yukarı çıktık, asker orada nöbet tutuyordu ve aşırı yağmur vardı. O anda kendimi değil de askerin ıslanmasını istemediğim için şemsiye tuttum. Kendimi o an hiç düşünmedim, gözüm de aslında bir yandan diğer askerlerde idi, keşke herkes birer şemsiye alıp diğer askerlerimize tutsa diye düşünüyordum. Kesinlikle kendimi düşünmedim o an. Eliyle yüzünü de silemiyordu görev başında olduğu için. Önce iki peçete uzattım askere, baktım çok zor durumda, kendi kendini muhafaza edemiyor, kendi şemsiyemi askere tuttum. Yeğenlerim de yanımdaydı, onlar da bana şemsiyesini tuttu. Biz kendimizi bir şekilde koruyabiliyoruz orada, onlar o an görev başında olduklarından dolayı tamamen korunmasızlar aslında, ben de o an onu koruma ihtiyacı duydum. Bir yandan şehidin cenazesini izliyordum, bir yandan da yanımdaki askeri yağmurdan korumaya çalışıyordum. Olay o şekilde gelişti." ifadelerini kullandı.

Askerle kısa bir diyaloğa girdiklerini de kaydeden Abbasoğulları, askerin kendisine "Allah razı olsun" dediğini ve kendisinin de ona teşekkür ettiğini söyledi.

Cenazede askere şemsiye tutan kadın konuştu

"ÇOK GURURLUYUM"

Dualarının her zaman Mehmetçikle olduğunu vurgulayan Abbasoğulları, "O an aslında aklımdan geçen tek şey; onlar kar kış demeden bizim için mücadele ediyorlar, ben de onlar için bir şey yapabilmek istedim. Bunun için de çok gururluyum." dedi.

Fotoğrafının çekildiğinden haberi olmadığını ve haberlerde görünce de çok şaşırdığını ifade eden Abbasoğulları, gururlu olduğunu sözlerine ekledi.

Cenazede askere şemsiye tutan kadın konuştu

Cenazede askere şemsiye tutan kadın konuştu

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