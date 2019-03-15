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Cenazeye gelen çelenklerdeki çiçekleri kopardılar

İzmir'deki feci kazada hayatını kaybeden oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, son yolculuğuna uğurlanırken 'pes' dedirten görüntüler ortaya çıktı.

İHA | 15.03.2019 - 15:07..
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Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi 58 yaşındaki Zafer Çika, İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Cenazeye gelen çelenklerdeki çiçekleri kopardılar

Çika'nın Alsancak Hocazade Camii'nde düzenlenen cenaze törenine sanat ve iş camiasından çok sayıda isim katılırken, İzmirli vatandaşlar da cenaze namazında dua etti.

Ancak bazı vatandaşların cenazeye karşı olan tavrı 'pes' dedirtti.

Cenazeye gelen çelenklerdeki çiçekleri kopardılar

GÖREVLİLERİN İKAZI BİR İŞE YARAMADI

Tören sonrası yanlarında pazar arabasıyla gelen birkaç kişi, cenaze törenine yollanan çelenklerden çiçekleri söktü. Duyarsız vatandaşlar, görevlilerin ikazlarına rağmen çiçekleri koparmayı sürdürdü.

Cenazeye gelen çelenklerdeki çiçekleri kopardılar

ÇELENKLERDE ÇİÇEK KALMADI

Çelenkte çiçek bırakmayan vatandaşlar, sonrasında hiçbir şey olmamış gibi camiden ayrıldı.

Cenazeye gelen çelenklerdeki çiçekleri kopardılar

Cenazeye gelen çelenklerdeki çiçekleri kopardılar

Cenazeye gelen çelenklerdeki çiçekleri kopardılar

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