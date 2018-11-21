Cenazeye gittiği sırada evi yandı

Köyde bir cenaze törenine giden Ayşe B., evine döndüğü sırada 2 katlı evininin yandığını gördü. Telaşla bahçesinde bulunan hortumla yangını söndürmeye çalışan çaresiz kadın, yangını söndüremeyince telefonla durumu itfaiyeye haber verdi.

ELEKTRİK KONTAĞI NEDEN OLDU

Yangın ihbarını alan Kargı Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk ederek yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, evde şans eseri başka kimsenin bulunmadığı, söndürme çalışmalarının ardından itfaiye ekiplkeri tarafından evde yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığının belirlendiği öğrenildi.

Ev sahibi Ayşe B. kontrol amaçlı Kargı Devlet Hastanesine sevk edilerek karbon monoksit zehirlenmesi durumuna karşı tedavi altına alınırken jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.