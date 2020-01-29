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Cenazeyi aracının koltuğunda taşıdı

Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 20 yaşındaki gencin cenazesini, hafif ticari aracının ön koltuğuna kefenli olarak koyarak Suriye'ye götürmek isteyen sürücüye polis müdahale etti.

AA | 29.01.2020 - 11:59..
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Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören Suriyeli Ömer Kaddur (20), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaddur'un Suriye'deki ailesi, cenazenin ülkelerine getirilmesi için kentte yaşayan yine Suriyeli Muhammed Bekkur ile irtibata geçti.

Cenazeyi aracının koltuğunda taşıdı

GÖRENLER POLİSİ ARADI

Kefenlenmiş cenazeyi hastane morgundan alarak hafif ticari aracının ön koltuğuna yatıran Bekkur, beraberindeki 7 yaşındaki oğluyla Suriye'ye gitmek için yol çıktı. Gerekli evrakları almak üzere İl Göç İdaresi'nin merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi'ndeki ek hizmet binasına uğrayan Bekkur'un aracındaki cenazeyi fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Cenazeyi aracının koltuğunda taşıdı

CENAZE ARACIYLA GÖNDERİLECEK

Bölgeye giden ekipler, Bekkur'a cenazenin bu şekilde taşınmasının doğru olmadığını, yanındaki çocuğunun da psikolojisinin bozulabileceğini söyleyerek sürücünün yola devam etmesine izin vermedi. Mezarlık morguna kaldırılan Ömer Kaddur'un naaşının, daha sonra cenaze aracıyla ülkesine gönderileceği öğrenildi.

Cenazeyi aracının koltuğunda taşıdı

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