Cenazeyi aracının koltuğunda taşıdı

Türkiye altın üretiminin sıfır olduğu 2000 yılından, bugün geldiği noktada Avrupa’nın en büyük altın üreticisi oldu. Geçen yıl 38 tonla Cumhuriyet rekoru kırdı ve bu yıl sonu hedefi 45 ton.

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Türkiye, iş yapmak için en iyi imkanlara sahip 33. ülke

Açıklanan bir araştırmaya göre iş yapmak için en iyi imkanlara sahip ülke Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'dan sonra ilk 5'te yer alan diğer ülkeler ise Singapur, Hong Kong (China), Danimarka ve Güney Kore.