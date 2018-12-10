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Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davasına karar

Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davasında, "Anayasayı ihlal" suçundan 26 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

AA | 10.12.2018 - 13:33..
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Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davasına karar

Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davasıyla ilgili, savcı mütalaasında 50 sanık için anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.

Mütalaada, 57'si er, 7'si askeri öğrenci olan 64 kişiye ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi öngörülmüştü.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında çıkan olaylarda 8 kişi şehit edilmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE MÜEBBET HAPİS CEZASI

Davada, "Anayasayı ihlal" suçundan 26 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

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