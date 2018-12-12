taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.368
Euro
6.08905
Altın
1244.805
Borsa
92105.55
Gram Altın
214.31

Cengiz Aytmatov eserlerinden hayata dair seçkiler

Sovyet Kırgız edebiyatçı, gazeteci, çevirmen, diplomat ve siyasetçi Cengiz Aytmatov’u doğum gününde eserlerinden seçkilerle anıyoruz...

Özel İçerik | 12.12.2018 - 13:05..
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş
Cengiz Aytmatov eserlerinden hayata dair seçkiler

Cengiz Aytmatov

Aytmatov, dünya edebiyatında edindiği yer ile Türk kültür zenginliğini tüm dünyaya tanıttı. II. Dünya Savaşı sebebiyle erken yaşlarda başlamak zorunda kaldığı iş hayatı, yaşananlar yazmak için pek çok malzeme sağlamıştı. Yazmaya Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü’nde bulunduğu sırada, Pravda Gazetesinde başladı. Zamanla eserleri yüz elliyi aşkın dile çevrildi.

Yaşasaydı bugün 90 yaşında olacaktı. Aytmatov’u, 90. Yaş gününde, eserlerindenseçkilediğimiz alıntılarla anıyoruz…

Cengiz Aytmatov'u doğum gününde eserlerinden seçkilerle anıyoruz

 

- Üstesinden gelemediği çelişkilerle baş başa kalan insan, moral bakımından derinden derine sarsılır ama bunu kimseye söyleyemez, çünkü ona kimse yardım edemez. Bu korkunç bir yer kayması gibidir, tehlikeyi görürsünüz; ama bir şey yapamazsınız.

(Gün Olur Asra Bedel)

*

- İşin bir başı, bir de sonu var. Ortasında ise herkes kendi kaderini yaşıyor.

(Gün Olur Asra Bedel)

*

- Asıl güç olanı, kendi güçsüzlüğünü, umutsuzluğunu belli etmemekti.

(Gün Olur Asra Bedel)

Cengiz Aytmatov'u doğum gününde eserlerinden seçkilerle anıyoruz

- Göz korkaktır, el korkusuz.

(Sultanmurat)

*

- Ama insan yalnız çalışmak için mi yaşar?

(Sultanmurat)

*

- … ama boş yere dememişler: “Kendi ayıbını örtmek isteyen başkalarının yüzüne kara çalar” diye.

(Beyaz Gemi)

Cengiz Aytmatov'u doğum gününde eserlerinden seçkilerle anıyoruz

- İnsandaki çocuk vicdanı, tohumdaki filiz gibidir ve öz olmadan tohum filizlenmez, gelişmez. Yeryüzünde bizi neler beklerse beklesin, insanoğlu doğdukça ve öldükçe, insanoğlu yaşadıkça, hak ve doğruluk denen şey de var olacaktır.

(Beyaz Gemi)

*

- Daha dün denecek kadar yakın bir geçmişte biz de birer delikanlıydık. Ne de çabuk geçiyor zaman. Hayat dediğimiz şey çok ilginç ve bizim şimdilerde ondan vazgeçmeye hiç niyetimiz yok.

(Toprak Ana)

*

- Savaş en çalışkan evlatları, en usta sanatçıları öldürüyor. İşte bunun için ben hayatım boyunca bu cinayetlerden, bu katliamlardan nefret ettim, savaşa karşı geldim. İnsanlar savaş yolunu kapatabilirler ve bunu yapmak zorundadırlar diyorum.

(Toprak Ana)

Cengiz Aytmatov'u doğum gününde eserlerinden seçkilerle anıyoruz

- Hayat bizim hepimizi aynı teknede yoğurmuş, aynı yumağa sarmıştır.

(Toprak Ana)

*

- Oysa düşünmek her zaman acı veren bir iştir.

(Gün Olur Asra Bedel)

*

- Gerçek mutluluk yavaş yavaş, azar azar gelir ve bu bizim hayata bakış açımızla, çevremizle, çevremizdekilere karşı davranışımızla doğrudan doğruya ilgili ve orantılıdır.

(Toprak Ana)

Cengiz Aytmatov'u doğum gününde eserlerinden seçkilerle anıyoruz

- Geleceğin ne getireceğini kimse bilemezdi ve şimdi olanları düşünüp üzülmenin de hiçbir yararı yoktu.

(Toprak Ana)

*

- Ama o, mutluluğu düşünmüyordu. Çünkü insan mutlu ise onu düşünmez.

(Sultanmurat)

Cengiz Aytmatov'u doğum gününde eserlerinden seçkilerle anıyoruz

- Çünkü bir insanın büyüklüğü, değeri, yakınları tarafından en çok onu yitirdikleri zaman anlaşılırdı. Bu her zaman böyle olmuştur. Böyle olacaktır...

(Sultanmurat)

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adriana Lima Metin Hara'yı takipten çıkardı

Adriana Lima Metin Hara'yı takipten çıkardı

61
Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

43
Fransa'da güvenlik tehdidi seviyesi yükseltildi

Fransa'da güvenlik tehdidi seviyesi yükseltildi

94
Mustafa Destici'nin sataşma itirazı

Mustafa Destici'nin sataşma itirazı

42
Kılıçdaroğlu işçilere sokak çağrısı yaptı

Kılıçdaroğlu işçilere sokak çağrısı yaptı

327
Ersun Yanal'la birlikte 4 futbolcu kadroya dönüyor

Ersun Yanal'la birlikte 4 futbolcu kadroya dönüyor

28
Suriye yerli uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

Suriye yerli uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir