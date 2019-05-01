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Cenk Çalışır’dan altıncı polisiye: Beria

Polisiye edebiyatın dikkat çeken isimlerinden Cenk Çalışır’ın mülteci bir anne-kızın hikâyesi ekseninde bir insanlık ayıbını konu edindiği altıncı romanı “Beria” ile 20 Nisan’da raflardaki yerini almıştı…

Özel İçerik | 01.05.2019 - 10:01..
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beria

Polisiye severlerin ilgiyle takip ettiği Cenk Çalışır altıncı romanı “Beria”, iç savaştan kaçarken insan tacircilerinin eline düşen anne-kızın trajik hikâyesini anlatıyor. Okuyucuya insanlığını tekrar tekrar sorgulatacak “Beria”, soluksuz okunacak bir polisiye olmaya aday!

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınmak isteyen anne-kızın hikâyesini anlatan roman, Aişe’nin kızı Beria ile yaşadıkları üzerinden bir insanlık ayıbını tokat gibi çarpıyor. Yayınevinin “Maceraperest Kitaplar” kategorisinden yayına verdiği, trajik bir mülteci hikâyesinin ekseninde okurunu dehşete düşüren, insan halleriyle yüzleştiren “Beria” ile insan ruhunun karanlık kuytularında kaybolacağız gibi görünüyor…

Beria - Cenk Çalışır

(Cenk Çalışır)

BERİA

Suriye’de, köyüne yapılan bir baskında kocası öldürülen Aişe, kızı Beria’yı da alarak iç savaştan kaçar ve Türkiye’ye sığınmak ister. Aişe ve kızı, onları Yunanistan üzerinden Avrupa’ya götürebileceğini söyleyen insan tacirlerinin elinde yola koyulur.

Eşini ve oğlunu otomobil kazasında kaybeden Komiser Harun ise, yaşadığı travma nedeniyle hızla kilo alır ve Emniyet Müdürlüğü’nden malulen emekli edilir. Ailesinden sonra işini de kaybedince hayatla tüm bağları kopan Harun, intihar etmek üzere gittiği kayalıklarda, sahile vuran bir insan bedeni görür.

Komiser Harun, denize düşen ve kıyıya sürüklenen Aişe’nin, kızı Beria’nın kaybı karşısındaki çaresizliğine ve acısına şahit olur. Oğlunun ölümü karşısında yapabileceği hiçbir şey olmayan Harun, başka çocuklar için bir umut olabileceği gerçeğini fark eder…

Beria - Cenk Çalışır

Beria

Cenk Çalışır

Oğlak Yay.

S.: 408

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Damla Karakuş

[email protected]

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