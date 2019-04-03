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Cenk Eren'den çocuk parkını yıkan muhtara tepki

Şarkıcı Cenk Eren, Zonguldak'ta seçimi kazanamadığı için yaptırdığı çocuk parkını yıkan muhtar Mehmet Akyol'a tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 06:51..
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünün 20 yıllık muhtarı Mehmet Akyol’un seçimi kaybedince bir hafta önce yaptırdığı çocuk parkını sökmesine tepki yağıyor. Parkı yıkmakla kalmayan, muhtarlık binasındaki elektrik sayacı ile bazı eşyalar ve odun kömürünü de alan Akyol’a bir tepki de ünlü isim Cenk Eren’den geldi.

"BEN YAPTIRIRIM"

Eren, yeni seçilen muhtara Twitter’dan çağrıda bulundu: “Bana ulaşın, çocuk parkı oyuncaklarını ben göndereceğim” dedi. Cenk Eren'e bir destek de Işın karca'dan geldi.

Cenk Eren'den çocuk parkını yıkan muhtara tepki

Cenk Eren'den çocuk parkını yıkan muhtara tepki

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