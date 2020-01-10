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Cenk Eren'den Pınar Altuğ'a etek yorumu

Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in Pınar Altuğ'un mini etekli fotoğrafına yaptığı yorum sosyal medyada olay oldu.

Haber Merkezi | 10.01.2020 - 07:53..
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Pınar Altuğ önceki gün Instagram hesabından gençlik yıllarına ait fotoğrafı, ‘1992 annemin evindeki odam’ notuyla paylaştı.

"UZUN ETEK YOK"

Altuğ’un bu fotoğrafına ünlü şarkıcı Cenk Eren ‘Yok kardeşim kadının dolabında uzun etek yok’ yazdı. Eren’in yaptığı bu yoruma ünlü oyuncunun bazı takipçileri tepki gösterdi.

Cenk Eren'den Pınar Altuğ'a etek yorumu

"20 YILLIK DOSTUM"

Eleştirileri gören Cenk Eren hemen bir açıklama yaptı: "Ben 20 yıllık dostluğumuza ve her zamanki espri yaklaşımlarımıza istinaden ve bizim aramızda espri konusu olan mini etekle ilgili yorum yaptım. Bunun üzerine telefonlaşıp gülüştük ama bakıyorum ki konuyu farklı boyutlara taşıyorlar. Hiçbir şekilde kimse için giyim tarzı ile ilgili eleştiride bulunmam söz konusu olmaz”

Cenk Eren'den Pınar Altuğ'a etek yorumu

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