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Çentiğe elveda: Oppo, ekran altı kamera teknolojisini tanıttı

Oppo, ekran çentiklerini ve kamera deliklerini tamamen ortadan kaldıran ekran altı kamera teknolojisini duyurdu.

Haber Merkezi | 28.06.2019 - 14:19..
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Son yıllarda piyasaya çıkan akıllı telefonlarda bulunan çentikli ekranlar veya kamera delikleri tarih olabilir. Oppo'nun ekranın altına yerleştirilmiş kamera teknoloji üzerinde çalıştığı biliniyordu. Hatta şirket geçtiğimiz haftalarda bu teknolojiyle ilgili kısa bir video da paylaşmıştı.

Şangay'da devam eden Mobil Dünya Kongeesi'nde ekrana gömülü kamera teknolojisini ilk kez tanıtan Oppo, tamamen ekrandan oluşan akıllı telefonlar için düğmeye bastı.

oppo

KAMERA PERFORMANSI NASIL OLACAK?

Birçok akıllı telefon kullanıcısının merak ettiği o soruya gelelim. Ekranın altında bulunan kameranın performansı nasıl olacak? Kamera ekranın altında olacağı için yeteri kadar ışık alamayacak. Ancak Oppo, aylardır bu sorunu çözmek için çalışmalar yapıyor.

Ekran altında bulunan kameraya yeteri kadar ışık gelebilmesi için bazı ince ayarlar yapan şirket, ekranda parlama, renk sorunları ve ışık kırılması gibi sorunlarla karşılaştı.

Oppo, ortaya çıkan bu sorunları gidermek için ise kameranın olduğu ekranın bölümünü, çok şeffaf bir malzemeden oluşan özer parçalar kullanarak tasarladı ve bu ışık sorunlarından tamamen kurtulmak için o bölümün piksel yapısını tamamen yeniledi.

Çentiğe elveda: Oppo, ekran altı kamera teknolojisini tanıttı

Ekran altı kamera teknolojisini kullanacak bir diğer firma ise Xiaomi olacak. Ancak Çinli şirketin bu teknolojiyi ne zaman tanıtacağı bilinmiyor. Oppo, yakın gelecekte ekran altı kamera teknolojisini kullanan akıllı telefonlarını tanıtacağını söylerken, net bir tarih vermekten kaçındı.

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