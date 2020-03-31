Central Park'ta koronavirüs hastanesi kuruldu

ABD'nin New York şehri, koronavirüsün merkez noktası haline geldi.
Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 165 bine yaklaşırken, 3 bin 169 kişi hayatını kaybetti.
ÇADIRDAN HASTANE
Hasta sayısının her geçen gün arttığı ABD'de, hastaneler ve sağlık kurumları yetersiz kalmaya başladı.
Manhattan kentindeki ünlü Central Park'ta sahra hastanesi kuruldu. Çadırdan inşa edilen hastanede, salı günü ilk 68 koronavirüs hastasının tedavisine başlanması bekleniyor.
NEW YORK'TA SON DURUM
New York'ta 67 binden fazla koronavirüs vakası ve 1342 ölüm gerçekleşti.
ABD'de Central Park'ın göbeğinde sahra hastanesi kuruldu VİDEO