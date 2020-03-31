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Central Park'ta koronavirüs hastanesi kuruldu

Manhattan'daki ünlü parkta çadırdan inşa edilen hastanede, ilk 68 hastanın tedavisine başlanacak.

AA & Ensonhaber |
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Central Park'ta koronavirüs hastanesi kuruldu

ABD'nin New York şehri, koronavirüsün merkez noktası haline geldi.

Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 165 bine yaklaşırken, 3 bin 169 kişi hayatını kaybetti.

ÇADIRDAN HASTANE

Hasta sayısının her geçen gün arttığı ABD'de, hastaneler ve sağlık kurumları yetersiz kalmaya başladı.

Manhattan kentindeki ünlü Central Park'ta sahra hastanesi kuruldu. Çadırdan inşa edilen hastanede, salı günü ilk 68 koronavirüs hastasının tedavisine başlanması bekleniyor.

NEW YORK'TA SON DURUM

New York'ta 67 binden fazla koronavirüs vakası ve 1342 ölüm gerçekleşti.

ABD'de Central Park'ın göbeğinde sahra hastanesi kuruldu VİDEO

Central Park'ta koronavirüs hastanesi kuruldu

Central Park'ta koronavirüs hastanesi kuruldu

Central Park'ta koronavirüs hastanesi kuruldu

Central Park'ta koronavirüs hastanesi kuruldu

Central Park'ta koronavirüs hastanesi kuruldu

Central Park'ta koronavirüs hastanesi kuruldu

Central Park'ta koronavirüs hastanesi kuruldu

Central Park'ta koronavirüs hastanesi kuruldu

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