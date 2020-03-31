1 MEB: Ultrasonik cerrahi maske makinesi üretildi MEB: "İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'ultrasonik cerrahi maske makinesi' üretildi. Lisede günde 100 bin maske üretimi başladı"

2 Erkek hemşire olmaz denilerek otobüsten atıldı Hemşire Tolgahan Karadaş, mesai çıkışında evine gitmek için ücretsiz binmek istediği otobüs şoförü tarafından 'Erkekten hemşire mi olur?' denilerek otobüsten indirildi.

3 Narkotikten evde kal mesajı Koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" mesajına narkotik de destek verdi.

4 Central Park'ta koronavirüs hastanesi kuruldu Manhattan'daki ünlü parkta çadırdan inşa edilen hastanede, ilk 68 hastanın tedavisine başlanacak.

5 Çin'de, minibüsün kopan lastiği kadına çarptı Durakta otobüs bekleyen yaya, önce kaldırıma daha sonra ise kendisine çarpan lastik yüzünden yere düşerek hafif bir şekilde yaralandı.

6 Erol Bulut: Fenerbahçe'den teklif almadım Adı Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut, şu ana kadar sarı-lacivertli kulüple görüşmediğini ve Alanyaspor'a odaklandığını söyledi.