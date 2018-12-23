Van’da cep telefonu satışı ve tamiri yapan bir dükkanda meydana gelen olayda, cep telefonunun bataryası şişen müşteri, telefonun bataryasını değiştirmek için cep telefonu tamircisine getirdi.

İNCELERKEN PATLADI

Tamirci, tezgahın üzerine konulan telefonu eline aldığı sırada, batarya bir anda patlayarak alev aldı.

Telefon tamircisi, alev alan bataryayı saniyeler içinde yere doğru fırlattı. Bataryanın patlaması ve yaşanan panik anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Van’da Cep telefonu bataryası patladı ViDEO