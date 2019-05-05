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Cep telefonu çekmeyen köy sakini yüksek yerlere çıkıyor

Kütahya’nın Simav ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki Samat köyünde sadece cami minaresi ve dağlarda telefon çekiyor.

İHA | 05.05.2019 - 11:07..
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Kütahya’nın Simav’ın Samat köyünde cep telefonları çekmiyor.

İzmir’de ve diğer şehirlerdeki yakınlarıyla konuşabilmek için çok zorluk çektiklerini ifade eden köy sakinleri, bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyor. Köy sakinlerinden 66 yaşındaki Mehmet Kalkan, 30 senedir cep telefonlarının çekmediğini, konuşmak için köyün yüksek kesimlerine, dağlara ve minareye çıktıklarını söyledi.

Cep telefonu çekmeyen köy sakini yüksek yerlere çıkıyor

MİNAREYE ÇIKMAKTAN BIKTI

73 yaşındaki Mehmet Toprak, telefonla konuşma hususunda çok mağdur olduklarını ifade ederken; ağabeyi ile telefonla konuşmak için minareye çıktığını söyleyen Süleyman Uyanık, her gün 3-5 defa minareye çıkmaktan bıktığını belirtti.

Cep telefonu çekmeyen köy sakini yüksek yerlere çıkıyor

"CUMHURBAŞKANIMIZLA KONUŞACAĞIM"

77 yaşındaki Ali Akçay ise “Cumhurbaşkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Ülkemizi dünyaya tanıttı, çok güzel yaptı. Köyümüze şu telefonla konuşma özelliği gelse Cumhurbaşkanımızla ilk konuşan ben olacağım. Bu duruma çok sevineceğiz.“ dedi.

Cep telefonu çekmeyen köy sakini yüksek yerlere çıkıyor

TORUNLARININ SESİNE HASRET KALDI

Evinin üçüncü katındaki balkonundan telefonun az da olsa kapsama alanına girdiğini söyleyen Hayriye Apaydın, çocuklarının ve torunlarının sesine hasret kaldığını dile getirdi. Samat halkından Nurcan Kalkan, “Samat köyünde telefonlarımız çekmediği için yüksek yerleri buluyoruz. Konuşmak için Hayriye ablaların evine çıkıyoruz. Cep telefonuyla konuşabilmek için çare arıyoruz.” diye konuştu.

Cep telefonu çekmeyen köy sakini yüksek yerlere çıkıyor

ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞEMİYOR

Fadime Kıpçak da çocuklarıyla görüşemediklerini, cep telefonuyla konuşamama sıkıntısı içinde olduklarını ifade etti. Köy meydanında telefonla konuşamayan Ramazan Algül, bütün cep telefonu operatörlerinin tamamının köylerinde çekmediğini söyledi.

Cep telefonu çekmeyen köy sakini yüksek yerlere çıkıyor

YÜKSEK YERLERE ÇIKIYORLAR

Samat Köyü Muhtarı Ahmet Kıpçak, vatandaşların telefonla konuşmak için yüksek yerlere gittiğini, köyün üst başından arama yaptıklarını aktardı. Kıpçak, “Hastamız olduğunda problem yaşıyoruz. Simav’a giderken uygun bir yer bulup oradan konuşmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Cep telefonu çekmeyen köy sakini yüksek yerlere çıkıyor

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