taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9428
Euro
6.554
Altın
1571.81
Borsa
122141.75
Gram Altın
300.359
Bitcoin
50641

Cep telefonu ile yerini bildirdi, 13 saat sonra kurtuldu

Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi’ndeki Kalay Apartmanı'nda enkaz altında kalan Gülsüm İnce, yakınları ile iletişime geçerek yerini bildirdi.

DHA | 25.01.2020 - 11:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Erzurum AFAD koordinatörlüğünde arama çalışmalarının sürdüğü Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi’ndeki Kalay Apartmanı'nda, enkaz altında kalan Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

TELEFON SAYESİNDE YERİNİ BİLDİRDİ

5 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi.

Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgiler doğrultusunda, ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Cep telefonu ile yerini bildirdi, 13 saat sonra kurtuldu ViDEO

Cep telefonu ile yerini bildirdi, 13 saat sonra kurtuldu

HASTANEYE KALDIRILDI

Gülsüm İnce'nin, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Cep telefonu ile yerini bildirdi, 13 saat sonra kurtuldu

Cep telefonu ile yerini bildirdi, 13 saat sonra kurtuldu

İlginizi Çekebilir
Bakanlar canlı yayın öncesi artçı sarsıntıya yakalandı
Elazığ'da bulunan bakanlar, deprem ile ilgili son bilgileri aktarmak için canlı yayına hazırlanırken, artçı sarsıntının meydana gelmesi üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşadı.
Deprem sonrası bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişi, dün akşam yaşanan depremin ardından eline aldığı bıçakla, park halindeki araçların lastiklerini patlatıp ortadan kayboldu.
İş yerindeki avizelerin sallandığı anlar görüntülendi
Elazığ'da meydana gelen deprem, Malatya'da da oldukça şiddetli bir şekilde hissedildi. Vatandaş tarafından çekilen bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı.
Bingöl’de vatandaşlar Elazığ’a yardım tırı gönderdi
Bingöl’de vatandaşlar, 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelen Elazığ’a, tır dolusu yaşam malzemesi göndererek destek oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da kurtarma çalışmaları başladı

Elazığ'da kurtarma çalışmaları başladı

42
Sosyal medya provokatörlerine hesap sorulacak

Sosyal medya provokatörlerine hesap sorulacak

422
Elazığ'a yardım göndermek için toplanan Ordulular

Elazığ'a yardım göndermek için toplanan Ordulular

160
Berna Laçin'den tepki çeken deprem tweet'i

Berna Laçin'den tepki çeken deprem tweet'i

421
Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin ilk açıklama

Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin ilk açıklama

274
Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere intikal talimatı verdi

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere intikal talimatı verdi

275
4 ay öncesi Elazığ ve çevresine deprem uyarısı yapılmıştı

4 ay öncesi Elazığ ve çevresine deprem uyarısı yapılmıştı

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir