Erzurum AFAD koordinatörlüğünde arama çalışmalarının sürdüğü Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi’ndeki Kalay Apartmanı'nda, enkaz altında kalan Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
TELEFON SAYESİNDE YERİNİ BİLDİRDİ
5 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi.
Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgiler doğrultusunda, ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.
Cep telefonu ile yerini bildirdi, 13 saat sonra kurtuldu ViDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
Gülsüm İnce'nin, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.