Cep telefonu ile yerini bildirdi, 13 saat sonra kurtuldu

1 Abdullah Gül deprem sonrası siyasi mesaj verdi Depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Gül, "Umarım bu acı 'çevre ve imar' konularında uyarıcı olur." dedi.

2 Bakanlar canlı yayın öncesi artçı sarsıntıya yakalandı Elazığ'da bulunan bakanlar, deprem ile ilgili son bilgileri aktarmak için canlı yayına hazırlanırken, artçı sarsıntının meydana gelmesi üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

3 Abdullah Avcı oyuncularla vedalaştı Beşiktaş'tan gönderilen Abdullah Avcı, oyuncularıyla vedalaştı. Duygu dolu anlar yaşayan Avcı'nın oldukça üzgün olduğu görüldü.

4 Deprem sonrası bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişi, dün akşam yaşanan depremin ardından eline aldığı bıçakla, park halindeki araçların lastiklerini patlatıp ortadan kayboldu.

5 İş yerindeki avizelerin sallandığı anlar görüntülendi Elazığ'da meydana gelen deprem, Malatya'da da oldukça şiddetli bir şekilde hissedildi. Vatandaş tarafından çekilen bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

6 Fenerbahçe'de Falette krizi Harcama limiti konusunda beklediği noktaya ulaşamayan Fenerbahçe'de yönetim, henüz lisansı çıkarılmayan Falette'yi Eintracht Frankfurt'a geri göndermeyi planlıyor.