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Cep telefonu kapkaç yapan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da bir kadının elindeki cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı, polis olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İHA | 03.12.2018 - 16:33..
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sg

Elazığ'a bağlı Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi’nde yürüyen bir kadının elindeki cep telefonu, kapkaç yöntemiyle çalındı.

ÇALDIKLARI CEP TELEFONU DA ELE GEÇİRİLDİ

Kapkaç mağduru kadının durumu polise bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Polisin çalışmasında kapkaçla ilgili 2 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şahısların çaldıkları cep telefonu da ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından yağma suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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