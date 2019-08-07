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Cep telefonu sipariş eden adama kolonya yollandı

Gaziantep'te cep telefonunu kampanyayla 99 liraya aldığını zanneden Mahmut Kılıç, paket gelince içinden kolonya ve çörek otu çıktı.

DHA | 07.08.2019 - 14:49..
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Gaziantep'te eşi benzeri görülmemiş bir dolandırıcılık yaşandı.

İNANIP SİPARİŞ VERDİ

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki İncirli Mahallesi’nde yaşayan Mahmut Kılıç'ı, İstanbul'dan arayan kimliği belirsiz kişi, kendisini telefon satıcısı olarak tanıtıp, piyasa fiyatı 1500-2000 arasında değişen akıllı cep telefonunu, kampanya ile 99 TL'den satışa sunduklarını söyledi. Kılıç da inanarak, sipariş verdi.

HACİZ İŞLEMİ BAŞLATIYORUZ

Daha sonra farklı bir numaradan aranan Mahmut Kılıç'a bu kez telefondaki kişi, "Kargonuz şu an PTT’de, bu paketi almamanız halinde hakkınızda Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunarak, haciz işlemi başlatacağız ve 450 lira ödemek zorunda kalacaksınız." dedi.

Cep telefonu sipariş eden adama kolonya yollandı

İÇİNDEN KOLONYA VE ÇÖREK OTU ÇIKTI

Haciz gelmesinden korkan Kılıç, PTT Kargo’ya giderek, 100 TL verdi. Para üstü olan 1 TL ile paketi teslim aldı. Akıllı telefon bekleyen Kılıç, kutuyu açtığında ise bir şişe kolonya ve küçük bir kutu içerisinde çörek otu ile karşılaştı.

UĞRAŞAMAM ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM

Dolandırıldığını anlayan Mahmut Kılıç, cep telefonu alacağı umuduyla ödediği 100 liradan kendisine kalan 1 lirayı göstererek, "Hastayım, uğraşamam şikayetçi olmayacağım. Yetkililerin benim gibi başkalarını dolandırılmasını önlemek için bu dolandırıcıları yakalayarak gerekli cezayı vermesini istiyorum." dedi.

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