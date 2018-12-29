1 Cep telefonuna bakmaktan önündeki minibüsü görmedi Sakarya'da yolun ortasında telefonuna bakarak dalgın bir halde yürüyen adam, karşıdan gelen minibüsü fark etmedi. Şoförün dikkatinden kaçmayan yaya sürücünün korna çalmasıyla yoldan çekildi.

2 AK Parti'nin yerel seçim adayları AK Parti'nin İstanbul'un 39 ilçesinin 37'sinde çıkaracağı isimler belli. Silivri ve Maltepe belediyeleri için ise açıklanacak isim MHP'den olacak.

3 Kardan Çifte Minareli Medrese yapan Sivaslı Sivas’ta esnaflık yapan Murat Yıldırım, 4 saatlik çalışma ile şehrin sembollerinden olan 850 yıllık tarihi Çifte Minareli Medrese’yi kardan yapmaya çalıştı.

4 Fenerbahçe'de Aatıf ve Dirar affedildi Fenerbahçe'de bir süre önce kadro dışı bırakılan Aatıf ve Dirar, A takıma geri döndü. Volkan Demirel ile Ozan Tufan ise affedilmedi.

5 Daha önce görmediğiniz tuhaf icatlar İnsanlık tarihi, bir anlamda icatlar tarihi de. İcatlar, genel olarak ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenip “pratik olma” esasına dayansa da kimi buluşlar hiç şüphesiz fazlasıyla sıra dışıydı.

6 Ak Parti İstanbul aday tanıtım toplantısı AK Parti'nin İstanbul adayı olarak adı açıklanacak olan Binali Yıldırım'ın afişleri, salondaki yerini aldı.