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Cep telefonuna bakmaktan önündeki minibüsü görmedi

Sakarya'da yolun ortasında telefonuna bakarak dalgın bir halde yürüyen adam, karşıdan gelen minibüsü fark etmedi. Şoförün dikkatinden kaçmayan yaya, sürücünün korna çalmasıyla yoldan çekildi.

İHA | 29.12.2018 - 14:12..
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Akyazı İlçesi Pazarköy yolunda, yolun ortasından yürüyen ve cep telefonuyla ilgilenen bir kişi, üzerine gelen minibüsü görmedi.

KORNA ÇALINCA FARK ETTİ

Minibüs şoförünün dikkati, yayanın hayatını kurtardı. Dalgın yaya, önünde duran minibüsü ancak şoför selektör yapıp, korna çalınca fark etti.

Cep telefonuna bakmaktan önündeki minibüsü görmedi VİDEO

SÜRÜCÜ YAYAYI FARK EDİP DURDU

Yaşanan olay, minibüs kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayanın dalgın halde yolun ortasından yürüyerek gelmesi ve sürücünün onu fark edip durması, daha sonra uyarması görünüyor.

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