Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde evine giden Ayşegül B.'yi (22) takip eden bir kişi genç kadının arkasından yaklaşıp elindeki telefonu almak istedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Kısa bir süre genç kadın, telefonu vermemek için direndi ancak zanlı Burak Can Y. (20) telefonu alıp kaçtı. Genç kadın da zanlının arkasından koştu ancak onu yakalayamadı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Cep telefonu çaldı, arkadaşına hediye etti VİDEO

İŞSİZ KALDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Durumun bildirilmesi üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden zanlıyı ve gittiği yeri tespit etti. Emniyete getirilen zanlı, ifadesinde eşinin 5 aylık hamile olduğunu, işten çıkartıldığını, babasının ailesine baktığını, olay günü de eve giderken genç kadının elinde telefonda oynadığını görünce işsiz olduğu için telefonu çalmaya karar verdiğini söyledi.

"SATMADIM, ARKADAŞIMA HEDİYE ETTİM"

Zanlının, "Cep telefonunu satmak için bayanın elinden almıştım ancak pişman oldum ve telefonu satmaktan vazgeçtim ve olaydan bir gün sonra telefonu sim kartı ile birlikte mahalleden arkadaşım olan Yusuf A.’ya hediye ettim. Polisler eve gelince de çaldığımı itiraf edip cep telefonunu verdiğim kişinin adresini de verdim" dedi.

TUTUKLANDI