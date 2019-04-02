taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.56765
Euro
6.2583
Altın
1288.89
Borsa
94101.28
Gram Altın
231.044

Cep telefonu çaldı, arkadaşına hediye etti

Adana'da bir genç kadının cep telefonunun çalınma anı saniye saniye görüntülenirken, zanlının çaldığı telefonu arkadaşına hediye ettiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 09:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana'nın  Sarıçam ilçesinde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde evine giden Ayşegül B.'yi (22) takip eden bir kişi genç kadının arkasından yaklaşıp elindeki telefonu almak istedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Kısa bir süre genç kadın, telefonu vermemek için direndi ancak zanlı Burak Can Y. (20) telefonu alıp kaçtı. Genç kadın da zanlının arkasından koştu ancak onu yakalayamadı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Cep telefonu çaldı, arkadaşına hediye etti VİDEO

İŞSİZ KALDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Durumun bildirilmesi üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden zanlıyı ve gittiği yeri tespit etti. Emniyete getirilen zanlı, ifadesinde eşinin 5 aylık hamile olduğunu, işten çıkartıldığını, babasının ailesine baktığını, olay günü de eve giderken genç kadının elinde telefonda oynadığını görünce işsiz olduğu için telefonu çalmaya karar verdiğini söyledi.

"SATMADIM, ARKADAŞIMA HEDİYE ETTİM"

Zanlının, "Cep telefonunu satmak için bayanın elinden almıştım ancak pişman oldum ve telefonu satmaktan vazgeçtim ve olaydan bir gün sonra telefonu sim kartı ile birlikte mahalleden arkadaşım olan Yusuf A.’ya hediye ettim. Polisler eve gelince de çaldığımı itiraf edip cep telefonunu verdiğim kişinin adresini de verdim" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cep telefonu çaldı, arkadaşına hediye etti

Cep telefonu çaldı, arkadaşına hediye etti

Cep telefonu çaldı, arkadaşına hediye etti

Cep telefonu çaldı, arkadaşına hediye etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
19 milletvekilinden 5'i yerel seçimde kazandı

19 milletvekilinden 5'i yerel seçimde kazandı

13
Mirgün Cabas'tan Sayan için Ağrı paylaşımı

Mirgün Cabas'tan Sayan için Ağrı paylaşımı

140
Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

92
CHP: Demokrasiye güven tazeledik

CHP: Demokrasiye güven tazeledik

213
Sekreterlikten belediye başkanlığına yükseldi

Sekreterlikten belediye başkanlığına yükseldi

9
Ömer Çelik: İtiraz edilmesi kadar doğal bir şey yok

Ömer Çelik: İtiraz edilmesi kadar doğal bir şey yok

91
Demet Özdemir'den Can Yaman açıklaması

Demet Özdemir'den Can Yaman açıklaması

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir