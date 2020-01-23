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Cep telefonunu tamir ederken bataryası patladı

İzmit'te bir iş yerinde, tamir etmeye çalıştığı cep telefonunun bataryası yüzüne patlayan çalışan, kazayı yara almadan atlattı.

DHA | 23.01.2020 - 07:05..
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Ömerağa Mahallesi’nde bulunan, Vezir Ekin’e ait cep telefonu satışı ve tamirinin yapıldığı iş yerinde, telefonunun bataryası arızalanan bir kişi, değiştirilmesini istedi.

İş yeri çalışanlarından Ömer Karabıyık, tezgahın üzerine koyduğu cep telefonunu tamir etmeye çalıştığı sırada, cep telefonunun bataryası bir anda patlayarak alev aldı.

Cep telefonunu tamir ederken bataryası patladı

TELEFON ALEV ALINCA ÜZERİNE BASTI

Karabıyık, bir anlık refleksle alev alan telefonu yere attı. Cep telefonundan çıkan alevlerin sönmemesi üzerine Karabıyık, daha sonra telefonun üzerine basarak söndürmeye çalıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Cep telefonunu tamir ederken bataryası patladı

TELEFON YÜZÜNE PATLADI

Olayın ardından yaşadığı şoku dile getiren Ömer Karabıyık, "Öncelikle ucuz atlattığımı düşünüyorum, şükürler olsun ki daha kötü de sonuçlanabilirdi. Sabah saatlerinde bir arkadaşımız elinde bir cep telefonuyla geldi. Bataryası baya şişmişti zaten dışarıdan belli oluyordu. Bataryanın değiştirilmesi gerektiğini söyledik, müşterimiz de kabul etti. Daha sonra telefonun vidalarını açtım, bataryanın bağlantısını kestim. Bataryayı telefondan ayırmak üzereyken yaptığım ilk müdahalede telefon yüzümde patladı” dedi.

Cep telefonunu tamir ederken bataryası patladı

"PANİK YAPTIM, İLK DEFA BAŞIMA GELİYORDU"

Yaşanan patlama anını güvenlik kameralarından izlediğinde çok şaşırdığını ifade eden Ömer Karabıyık, şöyle konuştu:

"O an panik de yaptım, ilk defa başıma böyle bir şey geliyordu. Hemen can havliyle ayağa kalktım, cihazı da yere attım masa yanmasın ve diğer aletlere de bir şey olmasın diye. Patlamanın etkisiyle saçım, kaşım ve sakallarım yandı ama onun dışında bir sıkıntı yok”

Cep telefonunu tamir ederken bataryası patladı

Cep telefonunu tamir ederken bataryası patladı

Cep telefonunu tamir ederken bataryası patladı

Cep telefonunu tamir ederken bataryası patladı

Cep telefonunu tamir ederken bataryası patladı

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