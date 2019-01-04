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Cep telefonunu vermediği kişi tarafından bıçaklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otobüs firması yazıhanesinde çalışan Naim Bozkurt (26), cep telefonunu vermediği gerekçesiyle, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.

DHA | 04.01.2019 - 12:39..
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Ağır yaralanan Bozkurt, tedavi altına alınırken, kaçan saldırgan aranıyor.

BABASINI ARAYACAĞINI SÖYLEDİ, TELEFONU İSTEDİ

Çorlu'da, terminaldeki bir otobüs firmasına ait yazıhanede çalışan Naim Bozkurt'un yanına, dün akşam kimliği belirsiz bir kişi geldi. Babasını arayacağını söyleyerek, Bozkurt'tan cep telefonunu vermesini istedi.

Cep telefonunu vermediği kişi tarafından bıçaklandı

VERMEYİNCE BIÇAKLANDI

Bozkurt ise "Tanımadığım kişiye telefonumu vermem." diyerek, bu isteği reddetti. Kimliği belirsiz kişi, bir süre sonra dışarı çıkan Naim Bozkurt'u takip etti ve 1 kez sırtından 3 kez de karnından bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, bıçak darbeleri sonucu kanlar içinde yere yığılan Bozkurt'un yardımına çevredekiler koştu.

Olay yerine çağrılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Bozkurt'un, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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