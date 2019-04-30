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Cep telefonuyla konuşabilmek isteyen köylülerin zahmeti

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde GSM hatlarının iyi çekmemesi nedeniyle vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüşebilmek için 500 metre mesafedeki su deposuna çıkıyor.

AA | 30.04.2019 - 04:26..
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde GSM hatlarının iyi çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüşme yapabilmek için köye 500 metre uzaklıktaki su deposunun üzerine çıkmak zorunda kalıyor.

Cep telefonuyla konuşabilmek isteyen köylülerin zahmeti

SU DEPOSUNDA TELEFON TRAFİĞİ

Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali Cinkara, telefon görüşmesi yapabilmek için köye yaklaşık 500 metre uzaklıktaki su deposuna çıkmak zorunda kaldıklarını dile getirerek "Bu durumdan mahallenin büyük bir kısmı etkileniyor. Yaz aylarında nüfus iki katına çıkıyor. Çok mağduruz, yetkililerin bizi bu durumdan kurtarmasını istiyoruz. Tapulu yerimiz de var. Buraya baz istasyonu kurulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cep telefonuyla konuşabilmek isteyen köylülerin zahmeti

Mahalle sakinlerinden Sebahattin Avcı, köyden 500 metre uzaktaki su deposunun üzerine çıkarak iletişim kurabildiklerini kaydetti.

Cep telefonuyla konuşmak için su deposuna çıkıyorlar VİDEO

Cep telefonuyla konuşabilmek isteyen köylülerin zahmeti

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