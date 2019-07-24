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Çerçi nedir

Genellikle kırsal kesimlerde görülen çerçiler, köylüler için ihtiyaç deposudur. Çerçiciler at, eşek ya da arabayla köy köy gezerler.

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Çerçi, köyde yaşayanlar için önemli bir alışveriş aracıdır. Haftanın belli günlerinde gelirler ve deyim yerindeyse yolu gözlenen önemli ihtiyaç gidericilerdendir.

ALIŞVERİŞ BİÇİMLERİ

Sadece nakitle satış yapmazlar. Buğday, mısır ve bazı ürünler karşılığında da satışları olur.

Ayrıca insanlar birbirini tanıdığı için deftere de yazılır. Gerektiğinde ihtiyaçların siparişi verilir ve bir hafta sonra çerçi onları getirir.

Çerçi nedir

GÜNÜMÜZDE AZALDI

Günümüz dünyasında çerçi olayı kalmamıştır. Çünkü insanlar alışverişlerini internet ortamından rahatça sağlayabilmektedir. Ayrıca köyde de nüfus giderek azalmıştır.

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