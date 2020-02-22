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Ceren Damar davasındaki sanık avukatına soruşturma

Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel cinayeti davası sanığının avukatı Vahit Bıçak hakkında, dünkü karar duruşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.

İHA | 22.02.2020 - 15:11..
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Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin görülen dava dün karara bağlanmıştı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Hasan İsmail Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

SANIK AVUKATI: İLİŞKİLERİ VARDI

Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada kullandığı ifadeler tepki çekmişti. Bıçak, Şenel ile sanık Hikmet'in ilişki yaşadığı iddiasında bulunan Bıçak, "Maktule, danışmanlığını yürüttüğü öğrencisiyle ilişkiye girerek görevini istismar etmiştir. Maktule, ‘kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırıda bulunma’ suçunu işlemiştir. Maktule, hayatta olsaydı bu suçtan yargılanabilirdi.

Ceren Damar davasındaki sanık avukatına soruşturma

Böylesine ağır bir suçun mağduru olmuş bir sanığın karşınızda olduğunu söylemek isterim. İlk cinsel saldırıdan sonra maktule baskılarını arttırmıştır. Sanığı okulda sıkıntıya sokacağını söyleyerek sanığı baskıya almıştır. Sanık, maktulenin tehditlerine boyun eğmek zorunda kalmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Ceren Damar davasındaki sanık avukatına soruşturma

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Ankara Barosu, Bıçak'ın tepki çeken ifadeleri üzerine harekete geçti. Baro, bu yöndeki ifadeler nedeniyle Bıçak hakkında disiplin soruşturması başlatma kararı aldı. Bıçak'ın başka bir duruşmada söyledikleri nedeniyle ayrıca 7 Ekim 2019'da da disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Ceren Damar davasındaki sanık avukatına soruşturma

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