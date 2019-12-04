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Ceren Özdemir cinayetine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Genç balerinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, polisi de bıçakladı.

AA | 04.12.2019 - 16:24..
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Ceren Özdemir cinayetine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin dün geceden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren polis, Altınordu ilçesinde şüpheli bir kişi belirledi.

Polisin gözaltına almak istediği şüpheli, mukavemet gösterdi.

POLİS MEMURUNU BIÇAKLADI

Zanlı, bu sırada bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ceren Özdemir cinayetine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Ceren Özdemir'in katilinin yakalanma anı İZLE

Ceren Özdemir cinayetine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Ceren Özdemir cinayetine ilişkin bir şüpheli yakalandı

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