Ceren Özdemir'in katili sünger odaya konuldu

Ceren Özdemir'i vahşi bir şekilde öldürdükten sonra yakalanıp tutuklanan Özgür Arduç, Van Cezaevine yerleştirildi.
Türkiye'yi yasa boğan cinayeti işleyen cani Özgür Arduç, cezaevinde bulduğu ilk fırsatta fayansları parçalayıp bileklerini keserek intihara kalkıştı.
Gardiyanların müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Arduç, hayati tehlikeyi atlattı.
İNTİHAR ETMESİN DİYE...
Hastanedeki müdahelenin ardından cezaevine tekrar getirilen Özgür Arduç, sünger odaya alındı.
Tek kişilik odada gözetim alında tutulan katil Arduç, 24 saat görevliler tarafından izleniyor.