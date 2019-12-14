Ceren Özdemir'in katili sünger odaya konuldu

Meyve ve sebze halinde çıkan yangına, ekipler tarafından müdahale edildi. Yangının çıkış sebebi için incelemeler başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta intihara kalkışan katil Özgür Arduç, duvarları sünger kaplama olan bir odada gözetim altında tutuluyor.

Bu hafta sonu, karanlık saatlerde gökyüzünde yoğun bir meteor yağmuru gözlemlenebilecek.

Rusya'da faizler bir yılda 5. kez düşürüldü

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Bursa'da bin yıllık İncil bulundu

İnegöl ilçesinde yaklaşık bin yıllık olduğu tespit edilen İncil'i satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alınırken, İncil'i almak için iletişim halinde oldukları belirlenen 2 kişi de yakalandı.