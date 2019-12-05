Ceren Özdemir'in katiline çelik yelek giydirildi

OPET Genel Müdürü Ağca, Türkiye'nin akaryakıt sektörünün 2019'da yatay bir seyir izlediğini ama 2020'de yüzde 1,5 büyümesini beklediklerini belirtti.

Akaryakıt sektörü 2020'de daha büyüyecek

Oppo'nun alt markası olarak hizmet veren Realme, artık ana şirkete bağlı kalmadan akıllı telefon üretecek.

Sarallar suç örgütü lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakılırken, 8 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Otizmli çocuktan rahatsız olan bıçaklı komşu

Torununun otizmli olduğunu, birazdan dışarı çıkacaklarını söylemesine rağmen sesinden rahatsız olan komşu, bıçakla kapıya dayandı.