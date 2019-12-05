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Ceren Özdemir'in katiline çelik yelek giydirildi

Ceren Özdemir'in katili Özgür A., emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA | 05.12.2019 - 11:49..
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Ceren Özdemir'in katiline çelik yelek giydirildi

Ordu'da Ceren Özdemir'in vahşi bir şekilde öldüren cani Özgür A., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı.

Geceyi Ordu Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Özgür A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Katil Özgür A.'nın adliyeye sevk edilirken, emniyet binası etrafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ceren Özdemir'in katiline, adliyeye sevk edilirken olası bir saldırıya karşı çelik yelek giydirildi.

LİNÇ GİRİŞİMİ

Emniyet binasının önünde Özgür A.'yı linç etmek isteyenler toplanmıştı ancak polis ekipleri hızlı bir şekilde katili adliyeye götürdü.

Ceren Özdemir'in katiline çelik yelek giydirildi

Ceren Özdemir'in katiline çelik yelek giydirildi

Ceren Özdemir'in katiline çelik yelek giydirildi

 

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