Ceren Özdemir'in katilinin akıl sağlığı yerinde

Ordu'da cani katil Özgür Arduç, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20), evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldürmüştü.

Dün görülen duruşmada Arduç, "Benim akli dengem yerinde değil, tecavüze uğramıştım, ondan yaptım." diye savunma yapmıştı.

AKIL HASTANESİNE GİTTİ

Tutuklu Özgür Arduç, dünkü mahkeme kararının ardından, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

AKLİ DENGESİ YERİNDE

Yapılan test sonuçlarına göre Arduç'un, akıl sağlığı yerinde çıktı.

Ceren Özdemir'in katili hakim karşısında