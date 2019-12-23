Ordu’da, 3 Aralık tarihinde evinin önünde Özgür Arduç'un (35) bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi balerin Ceren Özdemir’in katilinin ilk duruşması, bugün görülecek.

İLK DURUŞMA BUGÜN

Duruşmaya dakikalar kala Ordu Adliyesi önünde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, Türkiye’nin farklı illerinden gelen kadın platformu üyeleri de kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Ceren Özdemir cinayetinde ilk duruşma ViDEO

ÖZGÜR ARDUÇ, DURUŞMAYA SEGBİS ÜZERİNDEN KATILACAK

Van’daki yüksek güvenlikli cezaevinde yatan Özgür Arduç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ordu'daki hakim karşısına çıkacak.

KATİL ZANLISI HAKKINDA 2 AYRI İDDİANAME

Cezaevi firarisi Özgür Arduç hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 10 günde tamamlandı. Başsavcılık Arduç hakkında jet hızıyla 2 iddianame hazırladı. Ceren'in öldürülmesiyle ilgili iddianamede, zanlı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

2 polis memurunun bıçaklanmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede de 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianamelerde Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması da talep edildi.