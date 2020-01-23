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Ceren’in annesinden kızına not

3 Aralık'ta Türkiye'yi sarsan olayda bıçaklanarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in annesi, paylaşımıyla herkesi duygulandırdı.

DHA | 23.01.2020 - 09:06..
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Katil Özgür Arduç, Ordu’nun Altınordu ilçesinde bale kursundan çıkıp evinin önüne gelen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i, bıçaklayarak öldürdü.

Arduç adlı katil, yakalandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ANNEDEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Ceren Özdemir’in annesi Güfer Özdemir de katil zanlınısının cezalandırılmasının ardından, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Acılı anne kızının fotoğrafıyla birlikte, "Gidişine alışamıyorum canım yavrum, sana kıyanları Allah’a havale ediyorum. Haketmedin canparçam, canavarı sokağa bırakanların vicdanları sızlamıyorsa onları da Allah’a havale ediyorum. Haksızlığı gören tüm insanlık senin hakkını arayacaktır. Dünyama melek gibi geldin melek gibi gittin, cennette rahat uyu sevgi çiçeğim” notunu paylaştı.

 

 


Ceren’in annesinden duygulandıran paylaşım -1

Ceren’in annesinden kızına not

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