Ceren'in katili hakim karşısında

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, 2. kez hakim karşısına çıktı.

İlk kez 23 Aralık 2019 tarihinde hakim karşısına çıkan Arduç, daha önce 2 kere tecavüze uğradığını, intikam almak için suç işlediğini söylemişti. Öte yandan Arduç, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanıyor.

CEREN'İN AİLESİ ADLİYEDE

Kadın platformu üyelerinin de katılarak destek verdiği duruşmaya, Ceren Özdemir'in annesi Güfer, baba Yılmaz, ablası Gizem, akrabaları ve çok sayıda avukat katıldı.

İLK İFADELERİ KAN DONDURMUŞTU

İlk kez 23 Aralık tarihinde hakim karşısına çıkan katil Arduç, adliyede verdiği ifadesinde, "Daha önce bir ilde tecavüze uğradım. Bunu kimseye söyleyemediğim için İstanbul'a gittim. Orada 3 kişi bana yatacak yerimin olmadığından yardım edeceklerini söyledi ve onlar da tecavüz etti. Sonrasında insanlara karşı kin ve nefret duydum. Bütün kötülükleri insanlardan intikam almak için yaptım. Tecavüz hariç bütün suçları işlemek istedim. Kedileri ve köpekleri trenin önüne atarak öldürdüm. 2005 yılında Dinçer Akçevre'yi sebepsiz yere bıçakladım ve öldürmek istedim. Hırsızlık yapıp başkalarının üzerine attım. İnsanlara kötülük yapmak için her şeyi düşündüm" demişti.

"KARŞIMA ÇIKAN 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÖLDÜRMEK İSTEDİM"

İfadelerinde, "Benim akli dengem yerinde olsa 6 yaşındaki çocuğu öldürmek ister miyim? Olay günü çaldığım bıçakla karşıma ilk çıkanı öldürmek istedim. Ceren'i ben seçmedim, tanımıyorum. Ondan önce başkasını takip ettim, öldüremedim. Sahilde de birisini öldürmek istedim. Sonra Fidangör Caddesi'nde Ceren'i gördüm, takip ettim ve evinin girişinde 'Metin' diye birisini soracağım esnada öldürdüm" diye konuşmuştu. Arduç ayrıca, tedavi olmak için avukatından destek isteyerek, serbest kalması durumunda yine suç işleyebileceğini söylemişti.