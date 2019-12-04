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Ceren'in katili suç makinesi çıktı

Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısının 12 suç kaydının olduğu ve 14 yıl önce de bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 04.12.2019 - 19:09..
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Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in cinayeti çözüldü.

Yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi.

Ceren'in katili suç makinesi çıktı

"KATİL SUÇUNU İTİRAF ETTİ"

Ordu Valisi Seddar Yavuz açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Katil suçunu itiraf etti. Zanlının 12 suç kaydı var" dedi..

ORDU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 3 Aralık Salı günü Altınordu ilçesinde, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde, öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkale uygun şahsın, Altınordu ilçesi otogar civarında güvenlik güçlerince suç aletiyle birlikte yakalandığı belirtildi.

2 POLİS MEMURUNU YARALADI

Açıklamada, Ö.A. isimli şüphelinin, yakalanma esnasında emniyet görevlilerine mukavemette bulunarak, 2 polis memurunu hafif şekilde yaraladığı, gözaltına alınan zanlının yapılan sorgulamada da suçunu itiraf ettiği kaydedildi.

1 ARALIK 2019'DA CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Şüpheli Ö.A'nın 01 Aralık 2019'da cezaevinden firar ettiği ve arandığının anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, olayla ilgili tahkikatın, çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.

14 YIL ÖNCE DE BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRMÜŞ

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.'nın 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü, 13 yıl boyunca kaçtığı, 2018 yılında da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.

Yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaralayan Özgür A., 2005 yılında Ordu'da bir çocuğu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkındaki yakalama kararı doğrultunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi.

Özgür A., cezasını çekmesi için tutuklanarak cezaaevine konuldu. Ancak Özgür A., 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar etti.

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