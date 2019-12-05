Ceren'in katilinden kan donduran ifadeler

1 Van'da PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi Çatak ilçesinde 20 kilo patlayıcı, 4 elektrikli fünye ve 632 adet mühimmat yakalandı.

2 Gaziantep’te kış uykusunu unutan ayılar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki dengeli ve yeterli beslenen ayılar bu yıl da kış uykusuna yatmadı.

3 Apple, bazı MacBook Pro'ların aniden kapandığını kabul etti Apple, bazı 13 inç MacBook Pro modellerinin durup dururken kapandığını açıkladı. Sorunu nasıl düzelteceğinizi ise maddeler halinde açıkladık.

4 Fransa’daki büyük grev günlük hayatı felç etti Geçtiğimiz yıl Macron’un hazırladığı emeklilik reformuna karşı ayaklanan Fransa, bugün tarihinin en büyük greviyle çalkalanıyor. Eğitim, ulaşım, sağlık çalışanları, grev kapsamında çalışmayı durdurdu.

5 Selçuk İnan'ın Tuzla maçı performansı eleştirildi Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Selçuk İnan, dün akşam oynanan Tuzlaspor maçından sonra bir kez daha taraftarların hedefi oldu.

6 Demet Evgar'dan teşekkür pozları Dün akşam bir ödül törenine katılan oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür fotoğrafları yayınladı.