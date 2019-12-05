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Ceren'in katilinden kan donduran ifadeler

Evinin kapısının önünde 20 yaşındaki Ceren'i kalbinden bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç, "Yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" dedi.

Haber Merkezi | 05.12.2019 - 09:52..
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Ceren'in katilinden kan donduran ifadeler

2005 yılında küçük bir çocuğu öldürdükten sonra tutuklanan Özgür A., tutuklanarak hapse gönderildi. Buradaki cezasının sonunda izne gönderilen katil, hırsızlık yaparken yakalandı ve tekrar cezaevine gönderildi. Tekrar izne çıkarılan Özgür A., bu kez Ceren Özdemir'i vahşice katletti.

Katil zanlısının ifadesinde kullandığı sözler, ne derece sapık ve tehlikeli doluğunu gözler önüne serdi.

"BİR BIÇAK DARBESİNDE ÖLDÜREBİLECEĞİM KİŞİLER ARADIM"

Dün gece boyunca sorgusu süren zanlı, hapisten çıktığı zaman kafasında birilerini öldürmek olduğunu söyledi. Gözüne birilerini kestirerek "Bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım" ifadelerini kullandı.

"FIRSAT BULDUĞUMDA ÖLDÜRDÜM"

Önce kapüşonlu mont alan zanlı, silah bulamayınca bıçak alabiliyor. Zanlı, Zıpkın almayı düşündüm. Ceren’i gözüme kestirdim, biraz takip ettim. Karşıma yaşlı adam çıktı, büfeye attım kendimi. Takip etmeye devam ettim, fırsat bulduğumda öldürdüm” ifadesinde bulundu.

Ceren Özdemir'in katilinin yakalanma anı -VİDEO

"YENİ AVLAR ARADIM, FIRSATINI BULAMADIM"

Cani katil Arduç, ifadesinde Ceren’i öldürdükten sonra “Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım” ifadelerini kullandı.

Ceren Özdemir’in son görüntüleri -VİDEO

Ceren'in katilinden kan donduran ifadeler

Ceren'in katilinden kan donduran ifadeler

Ceren'in katilinden kan donduran ifadeler

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