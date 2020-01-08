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Ceren'in katilinin akıl sağlığı raporu ortaya çıktı

Ordu'da Ceren Özdemir'i öldüren katil Özgür Arduç'un akli dengesinin yerinde olduğu belirtilen raporda karar oy birliğiyle alındı.

DHA | 08.01.2020 - 20:58..
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Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i (20), evinin önünde bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç’un akıl sağlığı raporunun ayrıntıları ortaya çıktı.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 3 doktorun oy birliğiyle verdiği raporda, katil Özgür Arduç’un 3 Aralık tarihinde Ceren Özdemir’i ''canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme'' suçuna karşı, TCK’nın ''akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez'' hükmünü düzenleyen 32/1 ve 32/2 maddelerinden istifa edemeyeceği bildirildi.

AKIL SAĞLIĞIM BOZUK NUMARASI TUTMADI

Ceren’in katili Özgür Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasında bulunmuştu.

Mahkeme katil zanlısı Arduç’un beyanı üzerine, akıl sağlığının tespit edilmesi gerektiği görüşüyle ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden rapor talep edilmesine karar verdi.

Tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden yoğun güvenlik önlemleriyle Elazığ’a götürülen katil zanlısı Arduç, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde 24 Aralık’ta muayene edildi.

''YETENEKLERİNİN NORMAL OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR''

Rapor katil Arduç’un cezai ehliyetinin tam olduğunu, üç doktorun imzasıyla ortaya koydu. Arduç’un akıl sağlığıyla ilgili oy birliği ile alınan kararda, ''Yapılan psikiyatrik muayenesinde bilincinin açık, koopere (iletişim kurabilen), oryante (uyumlu), affekti otimik (duygu durum bozukluğu yok), düşünce içeriği normal, hezeyan, halüsinasyon tespit edilemediği, gerçeği değerlendirme, yargılama, soyutlama yeteneklerinin normal olduğu tespit edildi.'' ifadeleri kullanıldı.

Ceren'in katiline oy birliği ile verilen 'akıl sağlığı' raporu -1

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