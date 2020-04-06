Ceres nedir

Ceres, Güneş'e en yakın cüce gezegendir ve Mars ile Jüpiter arasında yer alan asteroit kuşağındaki en büyük cisim olarak bilinir. 1801'de, İtalyan astronom Giuseppe Piazzi tarafından keşfedilmiştir.

BİR DÖNEM 8. GEZEGENDİ

950 kilometre çapındaki Ceres, bir dönem 8. gezegen olarak sınıflandırılmıştır. Gözlemler sonucunda şeklinin, küresel olduğu anlaşılmıştır. Ceres asteroidinin yüzeyinin, su buzu ve karbonat, kil gibi çeşitli minerallerden oluştuğu düşünülmektedir.

OKYANUS OLASILIĞI

Söz konusu cüce gezegenin yüzeyinin altında, sıvı sudan oluşan bir okyanus olma ihtimali vardır. Yüzey sıcaklığı yaklaşık -38 derece, diğer bir tabirle 235 Kelvin'dir.